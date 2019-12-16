В столичных детских больницах пройдет праздник "Добрая елка"

11:00

Юные пациенты московских клиник не останутся без праздника - во всех детских больницах мегаполиса состоится "Добрая елка мэра Москвы". С 16 по 27 декабря к дети смогут увидеть сказочные представления, поучаствовать в развлекательных и обучающих занятиях, играх и мастер-классах. В праздниках с участием Деда Мороза и Снегурочки смогут поучаствовать более 6 тыс. пациентов, которые лечатся в столичных клиниках.



Пациенты, которые не смогут отправиться на общий праздник, тоже получат подарки - к ним Дед Мороз и Снегурочка сами придут в палаты.