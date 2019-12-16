0
0
102
НОВОСТИ

В столичных детских больницах пройдет праздник "Добрая елка"

11:00 16.12.2019

Юные пациенты московских клиник не останутся без праздника - во всех детских больницах мегаполиса состоится "Добрая елка мэра Москвы". С 16 по 27 декабря к дети смогут увидеть сказочные представления, поучаствовать в развлекательных и обучающих занятиях, играх и мастер-классах. В праздниках с участием Деда Мороза и Снегурочки смогут поучаствовать более 6 тыс. пациентов, которые лечатся в столичных клиниках.

Пациенты, которые не смогут отправиться на общий праздник, тоже получат подарки - к ним Дед Мороз и Снегурочка сами придут в палаты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:43 16.12.2019
Сотрудники МФЦ расскажут москвичам как стать стрессоустойчивым
0
7
11:32 16.12.2019
Бразилия намерена перенести свое посольство в Израиле в Иерусалим
0
45
11:20 16.12.2019
Асад заявил, что США продают Турции захваченную на сирийских месторождениях нефть
0
70
11:05 16.12.2019
Белоруссия получит от Банка развития Китая срочный кредит на 3,5 млрд юаней
0
94
10:32 16.12.2019
Правительство не поддержало предложение онлайн-продажи рецептурных лекарств
0
130
10:20 16.12.2019
Строящийся через Амур мост будет частично перепроектирован
0
155
10:05 16.12.2019
Депутат Рады заявил, что на Украине русский язык знают лучше россиян
0
179
10:00 16.12.2019
Назвали самые востребованные в 2020 году профессии
0
186
09:32 16.12.2019
Путин подписал закон, расширяющий территорию действия налога для самозанятых
0
191
09:20 16.12.2019
США в тайне выдворили двух дипломатов КНР - NYT
0
211

Возврат к списку