В столичных детских больницах пройдет праздник "Добрая елка"
11:00 16.12.2019
Юные пациенты московских клиник не останутся без праздника - во всех детских больницах мегаполиса состоится "Добрая елка мэра Москвы". С 16 по 27 декабря к дети смогут увидеть сказочные представления, поучаствовать в развлекательных и обучающих занятиях, играх и мастер-классах. В праздниках с участием Деда Мороза и Снегурочки смогут поучаствовать более 6 тыс. пациентов, которые лечатся в столичных клиниках.
Пациенты, которые не смогут отправиться на общий праздник, тоже получат подарки - к ним Дед Мороз и Снегурочка сами придут в палаты.
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