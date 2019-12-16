На Урале с грузовика на ходу слетела платформа строительного крана и протаранила два автомобиля

13:25 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Урале с грузовика на ходу слетела 16-тонная платформа строительного крана. Инцидент произошёл на трассе Екатеринбург — Курган.

Конструкция рухнула на две машины, которые ехали по встречной полосе. Погиб водитель УАЗа, три человека пострадали.



Как сообщили в региональном управлении МВД, водитель грузовика не закрепил платформу, и она выпала на сложном участке дороги. Место происшествия оцеплено. Движение в районе ДТП затруднено. Говорит Москва

