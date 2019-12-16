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Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву

14:00 16.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» посол Франции в Российской Федерации Сильви Берманн.

«Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве», — отметила она.

На вопрос, решено ли это, посол ответила следующее: «Он дал положительный ответ, так что, я думаю, что да».

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