14:00 Источник: Эхо Москвы

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» посол Франции в Российской Федерации Сильви Берманн.

«Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве», — отметила она.

На вопрос, решено ли это, посол ответила следующее: «Он дал положительный ответ, так что, я думаю, что да».