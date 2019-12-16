Позиции РФ на мировом рынке оружия укрепляются, несмотря на санкции - Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиции России на глобальном рынке вооружения укрепляются, даже несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции. Как сообщает сайт Кремля, об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

"Экспорт российских вооружений и военной техники растет: в текущем году отгружено продукции на общую сумму 13 миллиардов долларов, - сказал глава государства. - Это более чем на два с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года". "Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции", - подчеркнул президент.