Позиции РФ на мировом рынке оружия укрепляются, несмотря на санкции - Путин
16:00 16.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Позиции России на глобальном рынке вооружения укрепляются, даже несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции. Как сообщает сайт Кремля, об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.
"Экспорт российских вооружений и военной техники растет: в текущем году отгружено продукции на общую сумму 13 миллиардов долларов, - сказал глава государства. - Это более чем на два с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года". "Российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, и это несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции", - подчеркнул президент.
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