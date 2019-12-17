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НОВОСТИ

ВСУ нанесли массированный удар 122-мм гаубицами по югу ДНР – СЦКК

07:33 17.12.2019

Украинские силовики обстреляли район поселка Набережное (к югу от Донецка) из 122-мм гаубиц. Об этом вечером 16 декабря сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям поселок Павлополь – поселок Набережное. Выпущено 42 снаряда калибром 122 мм и 15 мин калибром 82 мм», – говорится в сообщении.

В СЦКК отметили также, что под обстрелы из крупнокалиберных минометов в этот вечер попали районы южных сел Ленинское и Дзержинское, из противотанкового гранатомета — шахты Трудовская на западной окраине Донецка. ДАН

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