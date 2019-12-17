Украинцы скупают жилье на главном курорте России - газета
08:49 17.12.2019 Источник: Lenta.ru
Недвижимость в Сочи привлекает покупателей не только из России, но и из зарубежных стран, причем большинство международных сделок по приобретению местных квартир заключают граждане Украины. Об этом говорится в материалах риелторского агентства «Мандарин», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По данным риелторов, на украинцев в Сочи приходится 29 процентов «иностранных» продаж квартир. На втором месте — граждане Белоруссии (25 процентов сделок), на третьем — казахи (почти 19 процентов). Четвертую строчку занимают жители соседней Абхазии — они скупили восемь процентов «международного» жилья. Кроме того, квартиры на главном курорте России покупают граждане Израиля, Германии, США, Турции, Эстонии и Китая.
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