Во Внуково задержана партия наркотика из ФРГ на сумму около 6 млрд рублей

08:21 Источник: NEWSru.com

Сотрудники Внуковской таможни обнаружили крупную партию метадона на сумму более 5 млрд рублей, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан. Как сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России, стоимость такого груза на черном рынке может превышать 5,8 млрд рублей

По информации ФТС, более 2 тысяч бутылок с бесцветной жидкостью были доставлены самолетом из Кельна. Таможенники обнаружили партию, предварительно не задекларированную перевозчиком, на складе временного хранения. На этикетках емкостей была указана ложная информация о количественном содержании вещества метадон в жидкости.