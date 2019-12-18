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Мэр Собянин не оставил без ответа ни одного вопроса депутатов Мосгордумы

15:53 18.12.2019

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего традиционного ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы ответил на вопросы парламентариев нового созыва. Общение градоначальника с депутатами длилось более двух часов. За это время мэр рассказал о том, что удалось сделать в городе и дал ответы на 15 вопросов. Каждая фракция Мосгордумы могла задать главе города три вопроса. Свои вопросы задавали «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко» и партийное объединение «Моя Москва». «Это мое первое выступление перед Думой нового созыва, поэтому постараюсь не только говорить о цифрах, но о той стратегии, видении развития города, которое у нас есть, объяснить, чем мы руководствуемся в реализации наших программ», - сказал Собянин.
Отчет мэра столицы был принят Московской городской думы, за это решение проголосовали 27 народных избранников, против выступили девять депутатов, воздержавшихся не оказалось.

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