Мэр Собянин не оставил без ответа ни одного вопроса депутатов Мосгордумы
15:53 18.12.2019
Отчет мэра столицы был принят Московской городской думы, за это решение проголосовали 27 народных избранников, против выступили девять депутатов, воздержавшихся не оказалось.
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