Астрономы не исключили падения российского разгонного блока на Луну
18:00 18.12.2019 Источник: Газета.Ru
Астрономы не исключают, что отечественный разгонный блок ДМ-03, который летом вывел на орбиту российско-германскую обсерваторию «Спектр-РГ», в будущем может упасть на Луну. Об этом заявил заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета Ильфан Бикмаев, выступая на ежегодной конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра» в Институте космических исследований РАН, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам ученого, российско-турецкий телескоп РТТ-150 в Анталье еще на начальном этапе выведения обсерватории «Спектр-РГ» обеспечил наземную поддержку в определении ее положения. «22 июля мы видели в одном поле зрения и «Спектр-РГ» и разгонный блок. Сейчас разгонный блок улетел, никто не знает, куда он прилетит. Есть шанс, что он когда-то вернется, может, упадет на Луну. Никто не знает, потому что в первый раз такое запустили», — рассказал астроном.
Новости
- 17:32 18.12.2019
- Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено - Ростехнадзор
- 17:12 18.12.2019
- Российский "Фрегат" успешно вывел на орбиту космический телескоп и четыре спутника
- 17:00 18.12.2019
- Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
- 16:32 18.12.2019
- Эгоизм США стал причиной угрозы безопасности на Ближнем Востоке - спецпредставитель КНР
- 16:12 18.12.2019
- С 2010 года Украину покинули 4 млн человек - министр
- 16:00 18.12.2019
- Песков подтвердил награждение Колобкова орденом Александра Невского
- 15:53 18.12.2019
- Мэр Собянин не оставил без ответа ни одного вопроса депутатов Мосгордумы
- 15:32 18.12.2019
- Госдума ввела штрафы за спекуляцию билетами в театры и на концерты
- 15:12 18.12.2019
- Каждый третий трудоспособный россиянин получает серые доходы за свой труд - Федерация профсоюзов
- 15:00 18.12.2019
- Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии - турецкие СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать