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Астрономы не исключили падения российского разгонного блока на Луну

18:00 18.12.2019 Источник: Газета.Ru

Астрономы не исключают, что отечественный разгонный блок ДМ-03, который летом вывел на орбиту российско-германскую обсерваторию «Спектр-РГ», в будущем может упасть на Луну. Об этом заявил заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета Ильфан Бикмаев, выступая на ежегодной конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра» в Институте космических исследований РАН, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам ученого, российско-турецкий телескоп РТТ-150 в Анталье еще на начальном этапе выведения обсерватории «Спектр-РГ» обеспечил наземную поддержку в определении ее положения. «22 июля мы видели в одном поле зрения и «Спектр-РГ» и разгонный блок. Сейчас разгонный блок улетел, никто не знает, куда он прилетит. Есть шанс, что он когда-то вернется, может, упадет на Луну. Никто не знает, потому что в первый раз такое запустили», — рассказал астроном.

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