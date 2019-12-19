0
0
86
НОВОСТИ

Киев сорвал договоренности по пленным и открытию пунктов пропуска - Кобцева

07:21 19.12.2019

Фактический срыв Киевом договоренностей по обмену удерживаемыми лицами не позволил на сегодняшней встрече в Минске согласовать этот вопрос, а также обсудить открытие новых пунктов пропуска через линию соприкосновения. Об этом по итогам переговоров в белорусской столице сообщила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

"К сожалению, сегодня на заседании гуманитарной группы не удалось достичь договоренностей по обмену удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену", - сказала она.

"Из-за фактического срыва Киевом договоренностей по обмену на заседании мы не смогли обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и Республикой", - отметила Кобцева.

"Можно констатировать, что Украина сегодня фактически сорвала достижение договоренностей по двум решениям, достигнутым на "нормандской" встрече", - добавила представитель ЛНР.     ЛуганскИнформЦентр

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:55 19.12.2019
Сотрудникам ФСО предлагают разрешить использовать боевую технику
0
39
07:52 19.12.2019
Гражданам Украины усложнили правила выезда в РФ
0
45
07:45 19.12.2019
Меркель выступила против антироссийских санкций США
0
64
07:35 19.12.2019
МЧС России направило в Донбасс 96-ю колонну с гуманитарной помощью к Новому году
0
74
07:28 19.12.2019
Киев не провел ни одного разбирательства по нарушениям ВСУ перемирия в Донбассе – Никонорова
0
82
07:17 19.12.2019
Воспитатель эвакуированного из-за "минирования" детского сада скончалась в ЕАО
0
102
07:08 19.12.2019
Путин проведет пятнадцатую большую пресс- конференцию
0
111
07:00 19.12.2019
Трамп назвал голосование за импичмент "политическим самоубийством" Демократический партии
0
123
22:55 18.12.2019
Сериал "Эпидемия" возвращается на платформу PREMIER
0
492
22:40 18.12.2019
Германия выступает против экстерриториальных санкций США - Меркель
0
499

Возврат к списку