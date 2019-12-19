Киев сорвал договоренности по пленным и открытию пунктов пропуска - Кобцева

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Фактический срыв Киевом договоренностей по обмену удерживаемыми лицами не позволил на сегодняшней встрече в Минске согласовать этот вопрос, а также обсудить открытие новых пунктов пропуска через линию соприкосновения. Об этом по итогам переговоров в белорусской столице сообщила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

"К сожалению, сегодня на заседании гуманитарной группы не удалось достичь договоренностей по обмену удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену", - сказала она.

"Из-за фактического срыва Киевом договоренностей по обмену на заседании мы не смогли обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и Республикой", - отметила Кобцева.

"Можно констатировать, что Украина сегодня фактически сорвала достижение договоренностей по двум решениям, достигнутым на "нормандской" встрече", - добавила представитель ЛНР. ЛуганскИнформЦентр