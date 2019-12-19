ЕС в 2020 году примет по программе переселения более 30 тысяч беженцев
08:39 19.12.2019 Источник: УНIАН
Принимающее государство получает из бюджета ЕС за каждого переселенного мигранта 10 тысяч евро финансовой поддержки.
Евросоюз в 2020 году по программе переселения примет более 30 тысяч беженцев преимущественно из кризисных регионов мира. Такое количество мест предусматривает выполнение программы переселения, говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Deutsche Welle. Тем временем в министерстве внутренних дел Германии сообщили, что ФРГ намерена приютить до 5,5 тысячи мигрантов.
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