ЕС в 2020 году примет по программе переселения более 30 тысяч беженцев

08:39 Источник: УНIАН

Принимающее государство получает из бюджета ЕС за каждого переселенного мигранта 10 тысяч евро финансовой поддержки.

Евросоюз в 2020 году по программе переселения примет более 30 тысяч беженцев преимущественно из кризисных регионов мира. Такое количество мест предусматривает выполнение программы переселения, говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Deutsche Welle. Тем временем в министерстве внутренних дел Германии сообщили, что ФРГ намерена приютить до 5,5 тысячи мигрантов.