В России пройдут учения по устойчивости российского интернета

07:23 Источник: Интерфакс

Учения по обеспечению устойчивости, безопасности и целостности российского сегмента интернета в рамках так называемого закона о "суверенном Рунете" пройдут в России.

Как сообщили в пресс-службе Минкомсвязи, в понедельник будут проводиться учения по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, "интернета вещей" и различных сегментов сетей связи общего пользования - фиксированной и мобильной - к негативным внешним воздействиям. Там уточнили, что "учения проводятся в рамках так называемого закона о суверенном Рунете и носят исследовательский характер".

"Отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах, обычные пользователи учения не заметят", - отметили в Минкомсвязи.

Такие учения будут проводиться на регулярной основе, и на них планируется отрабатывать весь спектр потенциальных воздействий на сети связи. В Минкомсвязи обещали сообщить об основных итогах учений уже в ближайшее время.

Ранее в телеграм-канале "ЗаТелеком" Михаила Климарева была опубликована копия письма Минкомсвязи за подписью главы ведомства Константина Носкова в адрес операторов связи о проведении учений 19 декабря, а также телеграмма об их перенесении на 23 число. В рамках учений, согласно письму, планируется проверить возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировку услуг связи и др. Кроме того, проанализировать угрозы и уязвимости, возникающих в отраслевых киберфизических системах (транспорт, энергетика, др.), связанных с использованием отечественных и зарубежных устройств интернета вещей.