В России пройдут учения по устойчивости российского интернета
07:23 23.12.2019 Источник: Интерфакс
Учения по обеспечению устойчивости, безопасности и целостности российского сегмента интернета в рамках так называемого закона о "суверенном Рунете" пройдут в России.
Как сообщили в пресс-службе Минкомсвязи, в понедельник будут проводиться учения по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, "интернета вещей" и различных сегментов сетей связи общего пользования - фиксированной и мобильной - к негативным внешним воздействиям. Там уточнили, что "учения проводятся в рамках так называемого закона о суверенном Рунете и носят исследовательский характер".
"Отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах, обычные пользователи учения не заметят", - отметили в Минкомсвязи.
Такие учения будут проводиться на регулярной основе, и на них планируется отрабатывать весь спектр потенциальных воздействий на сети связи. В Минкомсвязи обещали сообщить об основных итогах учений уже в ближайшее время.
Ранее в телеграм-канале "ЗаТелеком" Михаила Климарева была опубликована копия письма Минкомсвязи за подписью главы ведомства Константина Носкова в адрес операторов связи о проведении учений 19 декабря, а также телеграмма об их перенесении на 23 число. В рамках учений, согласно письму, планируется проверить возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировку услуг связи и др. Кроме того, проанализировать угрозы и уязвимости, возникающих в отраслевых киберфизических системах (транспорт, энергетика, др.), связанных с использованием отечественных и зарубежных устройств интернета вещей.
НОВОСТИ
- 07:57 23.12.2019
- Кандидат от "Единой России" Алексей Лемин побеждает на выборах мэра Абакана
- 07:48 23.12.2019
- Суда швейцарской компании Allseas покинули район строительства "Северного потока-2" в Балтийском море - Bloomberg
- 07:41 23.12.2019
- Армия Киева за сутки выпустила по территории ДНР более 100 боеприпасов – СЦКК
- 07:32 23.12.2019
- Киевские силовики два раза за сутки нарушили "режим тишины" - ЛНР
- 07:17 23.12.2019
- Первый поезд отправится в Крым с материковой части России
- 07:10 23.12.2019
- ОНФ передал врио главы Приангарья список жителей, которым нужна помощь после паводка
- 07:00 23.12.2019
- Отделение "Единой России" приостановило членство экс- мэра Петропавловска-Камчатского
- 18:20 22.12.2019
- Власти Швейцарии вряд ли могут помешать работе санкций против "Северного потока -2"
- 17:03 22.12.2019
- Космический корабль Starliner успешно приземлился в Нью-Мексико
- 16:55 22.12.2019
- Латиф Баханд: Афганцы освобождаются от фундаментализма и экстремизма
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать