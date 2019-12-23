Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, заключивших контракты с "Газпромом"
08:18 23.12.2019 Источник: РОСБАЛТ
Партия «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко, внесет в Верховную раду вопрос о введении санкций против украинских компаний, за соглашение с «Газпромом» о поставках газа, передает «Коммерсант».
Как заявил Порошенко в своем Facebook, Москва «продает газ со скидкой „пятой колонне“». По мнению политика, эти договоренности «подрывают основы украинской государственности» и являются «вопросом национальной безопасности».
Порошенко также заявил, что украинская власть перешла «красные линии».
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