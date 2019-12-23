Более 25000 преподавателей подали заявки на участие в конкурсе "Учитель будущего"
16:48 23.12.2019
Участвовать в профессиональном конкурсе «Учитель будущего» намерены более 25 000 педагогов – они уже подали соответствующие заявки на сайте проекта. «Заявки поступают из всех регионов России. Регионами-лидерами по числу поданных заявок стали Санкт-Петербург, Кемеровская область и Московская область, а также Чеченская республика и Воронежская область, - констатирует гендиректор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров. - Из общего числа подавших свои заявки на участие около 20% составляют молодые учителя до 30 лет, а участников старше 55 лет зарегистрировалось порядка 800 человек».
«Учитель будущего» – новый проект президентской платформы «Россия - страна возможностей». Заявку можно подать на сайте конкурса до 31 декабря. По данным организаторов конкурса, самым пожилым заявившимся на конкурс педагогом сейчас является 75-летний учитель русского языка и литературы из Кемеровской области, самым молодым - 18-летний учитель английского языка из Кузнецка Пензенской области.
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