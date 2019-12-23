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НОВОСТИ

Москва внедряет инновационные методы закупки медицинского оборудования

17:09 23.12.2019

В Москве впервые в России перешли на новый формат закупок тяжелой медицинской техники, который позволяет экономить бюджетные средства и гарантировать, что техника будет поставлена в исправном состоянии и окажется пригодной к эксплуатации.  Оборудование в столице покупают по контрактам жизненного цикла (КЖЦ), с условием, что поставщики будут обслуживать приборы на протяжении всего срока их действия. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, город намерен платить только за работающую технику.
«Формат КЖЦ позволяет нам иметь гарантию того, что техника будет регулярно обслуживаться - город платит только за работающее оборудование, - сказал заммэра. - Кроме того, впервые участие в торгах принимают только непосредственные производители, что позволяет серьезно снизить цену. На сегодняшний день прошли торги на 40 ангиографов, 52 аппарата КТ и 101 аппарат МРТ. Начальная максимальная цена контракта составляла 28,2 млрд руб., в ходе торгов цена в среднем была снижена на рекордные 30-50% и в итоге составила 16,6 млрд руб.»

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