Москва внедряет инновационные методы закупки медицинского оборудования
17:09 23.12.2019
«Формат КЖЦ позволяет нам иметь гарантию того, что техника будет регулярно обслуживаться - город платит только за работающее оборудование, - сказал заммэра. - Кроме того, впервые участие в торгах принимают только непосредственные производители, что позволяет серьезно снизить цену. На сегодняшний день прошли торги на 40 ангиографов, 52 аппарата КТ и 101 аппарат МРТ. Начальная максимальная цена контракта составляла 28,2 млрд руб., в ходе торгов цена в среднем была снижена на рекордные 30-50% и в итоге составила 16,6 млрд руб.»
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