Джонсон: "Перезагрузка" отношений с Россией невозможна

08:22 Источник: MIGnews

В понедельник, 23 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает невозможным "перезагрузить" отношения с Россией, хотя "очень тепло" относится к российскому народу и ценит его вклад в мировую историю.

Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами британского еженедельника Spectator.