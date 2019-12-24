Израиль, Греция и Кипр подпишут сделку по газопроводу Восточного Средиземноморья

08:32 Источник: MIGnews

Премьер-министр Биньямин Нетантяху подтвердил, что Израиль, Греция и Кипр подпишут в начале января сделку по газопроводу Восточного Средиземноморья (EastMed).

Он и министр энергетики Юваль Штайниц полетят в Грецию, чтобы подписать соглашение, которое "внесет вклад в энергетическую безопасность Европы и процветание в Израиле и восточном Средиземноморье".

В офисе премьер-министра Греции также сообщили, что соглашение о строительстве газопровода будет подписано в Афинах 2 января.