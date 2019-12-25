В Чувашии десятки детей попали в больницы после употребления снюсов
08:54 25.12.2019 Источник: REGNUM
В Чувашии могут установить административную ответственность за продажу никотиносодержащей продукции (снюсов) несовершеннолетним. С соответствующей законодательной инициативой выступит прокуратура республики, сообщается на сайте надзорного ведомства по итогам круглого стола. Отмечается, что в республике зарегистрировано 20 фактов обращений в больницы после употребления снюсов.
Круглый стол был посвящён пресечению фактов распространения и употребления никотиносодержащей продукции на территории Чувашии. Прокурор Чувашии Василий Пословский отметил, что в последнее время бестабачные никотиновые смеси получают широкое распространение среди несовершеннолетних по всей России, а том числе Чувашии. В настоящий момент в республике проходят прокурорские проверки законности происхождения и реализации данной никотиновой продукции. Особое внимание уделяется установлению фактов розничной и оптовой торговли, а также её употребления на территориях образовательных организаций.
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