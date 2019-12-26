Благодаря МЦД пассажиры сэкономили уже почти 100 млн рублей
13:16 26.12.2019
На пущенных в конце ноября линиях МЦД-1 и МЦД-2, в отличие от других видов столичного общественного транспорта, предусмотрены тарифные зоны — «Центральная» (включает станции внутри Москвы), «Пригород» (в нее входят станции от Центральной зоны до конечных станций МЦД) и «Дальняя» (станции за пределами МЦД).
По словам главы транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова, пользователи МЦД-1 и МЦД-2 всего смогут экономить на оплате проезда до 7 млрд рублей в год. Причем, жители мегаполиса смогут сократить расходы на проезд на 50%, а жители Подмосковья на 75%.
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