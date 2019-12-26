Благодаря МЦД пассажиры сэкономили уже почти 100 млн рублей

13:16

Запуск первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД) позволил москвичам и жителям Московского региона сэкономить на оплате проезда примерно 100 млн рублей. Тарифная система МЦД дает возможность экономить на пересадках, к тому же стоимость проезда определяется исходя из зоны, в которой едет пассажир, что также позволяет сокращать траты.

На пущенных в конце ноября линиях МЦД-1 и МЦД-2, в отличие от других видов столичного общественного транспорта, предусмотрены тарифные зоны — «Центральная» (включает станции внутри Москвы), «Пригород» (в нее входят станции от Центральной зоны до конечных станций МЦД) и «Дальняя» (станции за пределами МЦД).

По словам главы транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова, пользователи МЦД-1 и МЦД-2 всего смогут экономить на оплате проезда до 7 млрд рублей в год. Причем, жители мегаполиса смогут сократить расходы на проезд на 50%, а жители Подмосковья на 75%.

