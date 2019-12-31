Белоруссия ведет с НАТО переговоры о проведении совместных учений
13:40 31.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия участвует в переговорах с НАТО по вопросам проведения совместных учений миротворческой направленности. Об этом заявили во вторник ТАСС в Министерстве обороны Белоруссии.
"Что касается проведения совместных учений с НАТО, то речь идет не о подготовке, а переговорном процессе", - отметили в оборонном ведомстве республики.
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