Белоруссия ведет с НАТО переговоры о проведении совместных учений

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия участвует в переговорах с НАТО по вопросам проведения совместных учений миротворческой направленности. Об этом заявили во вторник ТАСС в Министерстве обороны Белоруссии.

"Что касается проведения совместных учений с НАТО, то речь идет не о подготовке, а переговорном процессе", - отметили в оборонном ведомстве республики.