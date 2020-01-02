Из 152 вертолетов ВС Германии пригодны к полетам только 20 - СМИ

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лишь 20 вертолетов Вооруженных сил Германии из 152 пригодны к полетам, это отрицательно влияет на план подготовки новых пилотов. Об этом сообщила в четверг немецкая газета "Бильд" со ссылкой на конфиденциальный доклад Бундесвера.

По данным издания, в эксплуатационной готовности находятся лишь 8 вертолетов Tiger ("Тигер") из 53, а также 12 транспортных вертолетов NH90 (Эн-ха 90) из 99. Причина кроется в том, что своевременный технический осмотр не успевает произвести компания Airbus Helicopters Deutschland ("Эрбас хеликоптерс Дойчланд").

"Катастрофическая ситуация с готовностью Tiger сказывается на подготовке пилотов. Допускать такое состояние безответственно", - заявил представитель фракции "зеленых" в Бундестаге Тобиас Линднер.

Как отмечает неназванный эксперт, ответственность за ситуацию лежит в том числе и на ВС ФРГ.