0
0
123
НОВОСТИ

Из 152 вертолетов ВС Германии пригодны к полетам только 20 - СМИ

12:15 02.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лишь 20 вертолетов Вооруженных сил Германии из 152 пригодны к полетам, это отрицательно влияет на план подготовки новых пилотов. Об этом сообщила в четверг немецкая газета "Бильд" со ссылкой на конфиденциальный доклад Бундесвера.

По данным издания, в эксплуатационной готовности находятся лишь 8 вертолетов Tiger ("Тигер") из 53, а также 12 транспортных вертолетов NH90 (Эн-ха 90) из 99. Причина кроется в том, что своевременный технический осмотр не успевает произвести компания Airbus Helicopters Deutschland ("Эрбас хеликоптерс Дойчланд").

"Катастрофическая ситуация с готовностью Tiger сказывается на подготовке пилотов. Допускать такое состояние безответственно", - заявил представитель фракции "зеленых" в Бундестаге Тобиас Линднер.

Как отмечает неназванный эксперт, ответственность за ситуацию лежит в том числе и на ВС ФРГ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:45 02.01.2020
В 2020 для патологических заемщиков начнут разрабатывать программу реабилитации
0
91
11:45 02.01.2020
Более 400 человек были спасены в первый день нового года в России - МЧС
0
185
11:15 02.01.2020
Семь человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с двумя автобусами в Подмосковье
0
212
10:45 02.01.2020
Чаще всего россияне становятся жертвами карманников в транспорте и магазинах - МВД
0
226
10:15 02.01.2020
При аварийной посадке вертолета в Тайване погибло более 5 пассажиров и начальник Генштаба ВС
0
284
09:50 02.01.2020
В Иране зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
0
263
09:40 02.01.2020
Из-за лесных пожаров в Австралии началась масштабная эвакуация - СМИ
0
305
09:30 02.01.2020
Япония: По факту бегства Карлоса Гона из страны полиция начала расследование
0
280
21:15 01.01.2020
Глава Госдепа США отложил свой визит в ряд стран, включая Украину и Беларусь
0
1042
19:35 01.01.2020
Новогодние протесты в Гонконге собрали миллион человек, 400 арестованы
0
1012

Возврат к списку