В «Культурно-просветительский центр Дагестана» подбросили кресты с могил
18:45 02.01.2020 Источник: НГ-Online
Двое мужчин в масках подбросили шесть православных крестов с могил к зданию «Культурно-просветительского центра Дагестана» в Санкт-Петербурге, сообщает портал Регион-online. На место происшествия была вызвана полиция.
Изучение записей с камер видеонаблюдения показало, что неизвестные скрылись в направлении Смоленской церкви, перепрыгнув через ограду кладбища.
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