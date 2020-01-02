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В «Культурно-просветительский центр Дагестана» подбросили кресты с могил

18:45 02.01.2020 Источник: НГ-Online

Двое мужчин в масках подбросили шесть православных крестов с могил к зданию «Культурно-просветительского центра Дагестана» в Санкт-Петербурге, сообщает портал Регион-online. На место происшествия была вызвана полиция.

Изучение записей с камер видеонаблюдения показало, что неизвестные скрылись в направлении Смоленской церкви, перепрыгнув через ограду кладбища.


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