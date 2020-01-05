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Андрей Воробьев и Сергей Собянин покатались на лыжах с воспитанниками спортивной школы «Шуколово»

20:26 05.01.2020 Источник: НГ-Online

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Фото Константина Семенца
5 января губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин вместе с воспитанниками школы олимпийского резерва «Шуколово» покатались на лыжах и сноубордах со склонов горнолыжного клуба Леонида Тягачева, который расположен в Дмитровском городском округе.

«Хочу поздравить всех с наступающим Рождеством, пожелать здоровья, благополучия, чтобы вы встретились со своими близкими в этот праздник. В будущем году только побед, только успехов! С Рождеством!», - сказал Андрей Воробьёв.

Спортивная школа «Шуколово» основана в 1962 году, более полувека она является основой для сборной команды Московской области по горнолыжному спорту. Среди ее воспитанников - Леонид Тягачев, Надежда Данилова, Александр Жиров, Александр Хорошилов, Виктор Вайлд, Екатерина Тудугешева, которые представляли национальные сборные СССР и России на крупных международных соревнованиях. Кроме того, Евгений Героев, Павел Заботин, Инга Медведева завоевывали медали на паралимпийских играх. Сейчас здесь занимается 300 человек, в том числе спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. В «Шуколове» работают 10 тренеров по горнолыжному спорту, 2 - по сноуборду и 2 - по адаптивной физической культуре.

На территории клуба Леонида Тягачева расположены 9 горнолыжных склонов, а также трассы для беговых лыж, тюбингов, гостиничный комплекс, шале, спа-центр, теннисный корт, каток, спортивные площадки, открытый бассейн, ресторан, караоке.

Георгий Соловьев

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