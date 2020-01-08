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Глава Эстонии не оценила посланную в подарок от посольства РФ бутылку крымского игристого

11:30 08.01.2020 Источник: Интерфакс

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) не приняла подаренную посольством РФ к ее дню рождения бутылку крымского игристого вина.

"Посольство РФ поздравило президента с 50-летием, прислав ей цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Последнюю канцелярия президента отправила назад в посольство", сообщил в среду еженедельник Eesti Ekspress. Глава государства отметила юбилей 30 декабря.

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