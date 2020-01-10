Владельцы электромобилей могут получить новые льготы

12:05 Источник: Известия

В правительстве обсуждаются меры расширения рынка электрокаров в России. Несмотря на рост сегмента, в РФ пока эксплуатируются всего около 4,6 тыс. электромобилей, или примерно 0,1% от всего автопарка.

Среди участников обсуждения плана-графика стимулирования развития электротранспорта в стране на 2020 год — Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, Минтранс и другие ведомства.

В проекте документа предлагается разрешить собственникам электромобилей в России ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатно пользоваться парковками, оснащенными зарядными устройствами, и ездить по платным трассам. Также предлагается освободить владельцев машин с электродвигателями от транспортного налога. Указаны и мероприятия, направленные на стимулирование производства электрокаров в стране, — субсидирование изготовителей и налоговые льготы. Известия