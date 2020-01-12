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На акции протеста в Тегеране был задержан посол Великобритании - агентство

09:45 12.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра из-за его участия в акции протеста в Тегеране. Об этом в субботу сообщило агентство Тасним.

По его данным, группа студентов в субботу собралась в тегеранском Технологическом университете имени Амира Кабира, чтобы выразить протест в связи с признанием иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета Boeing 737 ("Боинг-737"). Как передает агентство, Макэйр пытался руководить действиями толпы из расположенного возле университета магазина. Тасним отмечает, что в воскресенье посол будет вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом.

По данным агентства Рейтер, в субботу в ряде городов Ирана, в том числе в Тегеране, начались антиправительственные демонстрации на фоне признания иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета.

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