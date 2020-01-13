Саррадж отказался встречаться в Москве с Хафтаром - глава Высшего Госсовета Ливии

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом заявил в понедельник глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри.

"Мы отказались от любой встречи с Хафтаром и не будем сидеть с ним за одним столом ни при каких обстоятельствах, - цитирует его слова телеканал "Либия аль-Ахрар". - Переговоры в Москве ведутся с нашими турецкими и российскими друзьями".

Как сообщил в понедельник МИД РФ, Саррадж и Хафтар примут участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.