0
0
94
НОВОСТИ

Российские банки стали чаще отказывать заемщикам в ссудах

09:32 14.01.2020 Источник: РБК

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке. Самое заметное снижение произошло перед новогодними праздниками, когда традиционно растут выдачи ссуд. Так, в декабре доля подтвержденных кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в бюро. В 2018 году средний уровень одобрения ссуд составлял 41%.

Тенденцию подтверждают и другие бюро кредитных историй. По данным Объединенного кредитного бюро, по итогам прошлого года уровень одобрения составил 30-31%, что на 17 процентных пунктов меньше показателей 2018-го.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 14.01.2020
Товарооборот РФ и Китая превысил $110 млрд в 2019 году
0
22
10:05 14.01.2020
Президент Эстонии рассказала о несбывшихся надеждах на Россию
0
59
10:00 14.01.2020
Депутат предложил обложить налогом домохозяек
0
76
09:20 14.01.2020
Елизавета II поддержала желание принца Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь
0
114
09:05 14.01.2020
Кудрин оценил объемы воровства из федерального бюджета
0
141
09:00 14.01.2020
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня
0
138
08:50 14.01.2020
Хабаровск: Устранена авария, из-за которой более 1,7 квартир остались без тепла в 22-градусный мороз
0
138
08:30 14.01.2020
В рамках торговой сделки КНР закупит у США товаров на 200 млрд долларов - СМИ
0
154
08:10 14.01.2020
С 1 февраля во Владивостоке начнет работать туристическая полиция - УМВД РФ
0
209
07:50 14.01.2020
В столице Сербии прошел массовый молебен в поддержку православной церкви и верующих в Черногории
0
207

Возврат к списку