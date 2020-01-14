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Депутат предложил обложить налогом домохозяек

10:00 14.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Депутат Госдумы предложил обложить налогом домохозяек. Сергей Вострецов считает, что данную категорию женщин можно отнести к самозанятым.

По словам парламентария, в стране около 28 миллионов человек трудоспособного возраста уклоняются от налогов. Минтруд не может их найти. «У них что, детей нет, ИНН нет, не передвигаются они? Так давайте посмотрим за ними!» — предложил Вострецов.

По мнению единоросса, Минтруд полтора года назад обещал навести порядок в этой сфере, но этого так и не произошло. Законом о самозанятых воспользовались лишь 20 тысяч граждан России.

«Посмотрим, сколько ещё людей из тени вылезет. Факт в том, что эти люди не относятся ни к одной социальной категории: они не инвалиды, не студенты, не пенсионеры, не безработные, не многодетные матери, и давно вышли из декретного отпуска. Зато за пособиями и в поликлиники они первыми ломятся», — отметил депутат в интервью «Росбалту».

В «Единой России» уже отреагировали на данное предложение. Первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев заявил, что это личная позиция Вострецова, и партия не поддерживает подобные инициативы.  Говорит Москва

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