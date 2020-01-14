Президент Эстонии рассказала о несбывшихся надеждах на Россию
10:05 14.01.2020
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в то время, когда Россией руководил Борис Ельцин, у жителей ее государства были надежды, что РФ станет «такой же свободной и демократической страной». Она думает, что ожидания не были оправданы.
«Эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством», — цитирует Кальюлайд РИА «Новости», ссылаясь на ее интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine. Кальюлайд добавила, что эта надежда появилась после того, как Борис Ельцин, будучи президентом РФ, признал независимость прибалтийской страны. ura.ru
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