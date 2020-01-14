Государственность Ливии была "разбомблена натовцами" в 2011 году - Лавров
11:00 14.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ливийская государственность была "разбомблена" в результате действий НАТО в 2011 году. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Ливийская государственность была разбомблена натовцами в 2011 году и последствия этой преступной, противозаконной авантюры все мы пожинаем до сих пор, прежде всего, конечно, ливийский народ", - сказал он.
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