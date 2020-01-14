Счетная палата должна контролировать нацпроекты, в споре с кабмином искать решения - Путин
12:00 14.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Счетная палата РФ должна заниматься контролем за исполнением национальных проектов, а споры с правительством по этим вопросам позволят находить нужные решения. Такое мнение высказал во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.
"Я очень рассчитываю на то, что, как мы с вами и договаривались, Счетная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, а именно в данной конкретной ситуации будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов", - обратился Путин к Кудрину. Президент отметил, что в этой связи у Счетной палаты "часто возникают споры и с правительством, и с некоторыми уважаемыми экспертами".
"Но, на мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения", - подчеркнул глава государства.
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