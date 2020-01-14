Счетная палата должна контролировать нацпроекты, в споре с кабмином искать решения - Путин

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Счетная палата РФ должна заниматься контролем за исполнением национальных проектов, а споры с правительством по этим вопросам позволят находить нужные решения. Такое мнение высказал во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.

"Я очень рассчитываю на то, что, как мы с вами и договаривались, Счетная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, а именно в данной конкретной ситуации будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов", - обратился Путин к Кудрину. Президент отметил, что в этой связи у Счетной палаты "часто возникают споры и с правительством, и с некоторыми уважаемыми экспертами".

"Но, на мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения", - подчеркнул глава государства.