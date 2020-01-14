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НОВОСТИ

Москвичи получили доступ к своим медкартам на mos.ru

12:53 14.01.2020

С сегодняшнего дня жители Москвы могут на городском портале www.mos.ru получить доступ к своим электронным медицинским картам (ЭМК). По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, вся информация об оказанных медицинских услугах, а также результаты анализов и исследований с 2020 года автоматически будут собираться и храниться в цифровом виде. Теперь москвичи получат доступ к своим историям болезней, назначениях и проведенных медицинских процедурах, смогут использовать эти данные при посещении частных клиник и при обращении за вторым врачебным мнением.

«Решение открыть доступ к ЭМК было принято правительством Москвы и поддержано москвичами, - отметил также мэр Сергей Собянин. - В ходе голосования на «Активном гражданине» за него проголосовали 81% участников опроса. В Москве создано более 10,1 млн электронных медкарт, то есть новой услугой может воспользоваться абсолютное большинство жителей города».

Получить доступ к ЭМК можно самостоятельно, после регистрации на портале mos.ru, или при помощи сотрудников центров «Мои документы».

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