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Японский вице-премьер извинился за слова о "едином народе" своей страны

15:12 14.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Вице-премьер Японии извинился за слова о «едином народе» своей страны. Как сообщают местные телеканалы, высказывания министра финансов Японии Таро Асо были восприняты как попытка дискриминации айнов.

Накануне в ходе выступления в городе Ногата на юго-западном острове Кюсю вице-премьер заявил об уникальном положении Японии в мире: «это единственная страна, где на протяжении двух тысячелетий говорят на одном языке, где проживает один единый народ с единой династией императоров».

В правительстве, как передаёт телеканал TBS, пришли к выводу, что высказывание вице-премьера о едином народе противоречит официальной позиции парламента и кабинета министров в отношении статуса народа айнов.

В прошлом году парламент Японии принял закон о помощи айнам, которые впервые характеризуются как «коренная народность» страны. Документ предполагает создание фонда для сохранения и развития культуры аборигенов японского севера путём выделения грантов.  Говорит Москва

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