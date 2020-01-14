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НОВОСТИ

Иран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани

17:32 14.01.2020 Источник: Интерфакс

Иран подаст в Международный уголовный суд в Гааге иск к президенту США Дональда Трампа в связи с убийством генерала Касема Сулеймани, сообщил официальный представитель судебной власти Голямхосейн Эсмаили журналистам во вторник.

"Ясно, что убийство Касема Сулеймани было терактом. Мы подадим в Гааге иск к Дональду Трампу, американским военным в Ираке", - сказал Эсмаили, которого цитируют иранские СМИ.

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