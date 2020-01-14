Иран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани
17:32 14.01.2020 Источник: Интерфакс
Иран подаст в Международный уголовный суд в Гааге иск к президенту США Дональда Трампа в связи с убийством генерала Касема Сулеймани, сообщил официальный представитель судебной власти Голямхосейн Эсмаили журналистам во вторник.
"Ясно, что убийство Касема Сулеймани было терактом. Мы подадим в Гааге иск к Дональду Трампу, американским военным в Ираке", - сказал Эсмаили, которого цитируют иранские СМИ.
НОВОСТИ
- 18:00 14.01.2020
- СК РФ предлагает упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
- 17:20 14.01.2020
- Стратегические бомбардировщики B-52 остались без ядерных бомб
- 17:12 14.01.2020
- Светлана Алексиевич намерена открыть издательство для женщин
- 17:00 14.01.2020
- Минск считает нецелесообразным платить России премию к цене на нефть в прежнем объеме
- 16:45 14.01.2020
- Штрафы за парковку в Москве проверят из-за задержек Росреестра
- 16:32 14.01.2020
- Хафтар взял двое суток на обсуждение достигнутой в Москве договоренности с союзниками - МО РФ
- 16:12 14.01.2020
- Мировой океан в прошлом году нагрелся до рекордного уровня
- 16:00 14.01.2020
- Журналист Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
- 15:32 14.01.2020
- Матвиенко выступила за расширение полномочий прокуратуры в ходе следствия
- 15:25 14.01.2020
- Нижегородский фонд помощи детям потратил более 45 млн рублей на восстановление храмов - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать