Иран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани

17:32 Источник: Интерфакс

Иран подаст в Международный уголовный суд в Гааге иск к президенту США Дональда Трампа в связи с убийством генерала Касема Сулеймани, сообщил официальный представитель судебной власти Голямхосейн Эсмаили журналистам во вторник.

"Ясно, что убийство Касема Сулеймани было терактом. Мы подадим в Гааге иск к Дональду Трампу, американским военным в Ираке", - сказал Эсмаили, которого цитируют иранские СМИ.