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Стратегические бомбардировщики B-52 остались без ядерных бомб

17:20 14.01.2020 Источник: НГ-Online

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress более не подлежат оснащению ядерными авиабомбами, говорится в новой инструкции ВВС США. Единственное ядерное оружие, как сообщает Интерфакс, которое этим самолетам разрешается нести в случае необходимости, являются крылатые ракеты воздушного базирования AGM-86B с ядерной боеголовкой W80-1, указывается в инструкции ВВС 91-111 под названием «Правила безопасности для стратегических бомбардировщиков США». В перспективе ее предполагается заменить новой крылатой ракетой, выполненной с использованием технологии стелс, которая в настоящее время разрабатывается в рамках программы Long Stand Off Off, или LSRO.

Решение о снятии ядерных авиабомб с вооружения B-52H продиктовано их растущей уязвимостью на фоне постоянно улучшающихся современных систем противовоздушной обороны. Даже в неядерном оснащении B-52H в большей степени являются лишь стартовой площадкой для запуска крылатых ракет большой дальности за пределами зоны действия ПВО противника.

В настоящее время ВВС США располагают 46 (из 76) стратегическими бомбардировщиками B-52H, способными нести ядерное оружие, а также 20 бомбардировщиками-невидимками B-2, которые могут оснащаться ядерными авиабомбами.

Предполагается, что B-52H будут оставаться на вооружении ВВС США вплоть до 2050 года. Постепенно их будут заменять создаваемыми в настоящее время новейшими стратегическими бомбардировщиками-невидимками B-21 Raider.

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