Турция не поддается нажиму США и отказывается избавиться от С-400 - замглавы Пентагона
22:00 14.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция не поддается давлению со стороны Соединенных Штатов и отказывается избавиться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. Это признала во вторник на встрече с журналистами, отвечая на вопросы корр. ТАСС, заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.
"Мы все еще находимся на той же позиции: мы (США - прим. ТАСС) ясно заявили, что [американские истребители- бомбардировщики пятого поколения] F-35 и С-400 несовместимы. К сожалению, Турция не принимала решения делать какие-либо шаги по С-400, поэтому мы (США - прим. ТАСС) продолжаем переводить работу из Турции", - сказала заместитель главы американского военного ведомства. Она имела в виду перевод производства комплектующих для F-35 из Турции в США.
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