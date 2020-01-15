Ракетный удар нанесен по военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада - ТВ
22:40 14.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иракская военная база Эт-Таджи к северу от Багдада, где находятся американские военнослужащие, подверглась во вторник ракетной атаке. Как сообщил телеканал "Ас-Сумария", обстрел велся из реактивных систем залпового огня. Все выпущенные ракеты разорвались в окрестностях военного объекта. Сведений о пострадавших среди иракских и американских военных не поступало.
База в Эт-Таджи подвергалась обстрелам в начале января в ответ на налет ВВС США, совершенный 29 декабря прошлого года на лагерь шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" в городе Эль-Каим близ границы с Сирией. Тогда, по данным "Ас- Сумарии", погибли 27 ополченцев.
3 января в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада были убиты командующий силами "Аль- Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани и заместитель командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.
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