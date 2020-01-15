В порту Махачкалы загорелся танкер из Ирана

09:20 Источник: Lenta.ru

В порту Махачкалы загорелся иранский танкер. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах Дагестана.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты МЧС.

В свою очередь, ТАСС сообщает о возгорании не на танкере, а на пустом сухогрузе. По информации агентства, очаг пожара обнаружен в каюте капитана, открытого горения нет, угроза распространения огня отсутствует.

11 июня 2019 года в порту Махачкалы во время перекачки нефтепродуктов взорвался российский танкер. После взрыва на танкере возник пожар, загорелась жилая часть судна. Тогда погибли четыре человека, еще трое пострадавших были госпитализированы с ожогами. Lenta.Ru