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В порту Махачкалы загорелся танкер из Ирана

09:20 15.01.2020 Источник: Lenta.ru

В порту Махачкалы загорелся иранский танкер. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах Дагестана.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты МЧС.

В свою очередь, ТАСС сообщает о возгорании не на танкере, а на пустом сухогрузе. По информации агентства, очаг пожара обнаружен в каюте капитана, открытого горения нет, угроза распространения огня отсутствует.

11 июня 2019 года в порту Махачкалы во время перекачки нефтепродуктов взорвался российский танкер. После взрыва на танкере возник пожар, загорелась жилая часть судна. Тогда погибли четыре человека, еще трое пострадавших были госпитализированы с ожогами.  Lenta.Ru

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