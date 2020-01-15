В порту Махачкалы загорелся танкер из Ирана
09:20 15.01.2020 Источник: Lenta.ru
В порту Махачкалы загорелся иранский танкер. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах Дагестана.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты МЧС.
В свою очередь, ТАСС сообщает о возгорании не на танкере, а на пустом сухогрузе. По информации агентства, очаг пожара обнаружен в каюте капитана, открытого горения нет, угроза распространения огня отсутствует.
11 июня 2019 года в порту Махачкалы во время перекачки нефтепродуктов взорвался российский танкер. После взрыва на танкере возник пожар, загорелась жилая часть судна. Тогда погибли четыре человека, еще трое пострадавших были госпитализированы с ожогами. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 09:05 15.01.2020
- В США 40 человек пострадали из-за сброса авиатоплива на школьные площадки
- 09:00 15.01.2020
- Лавров рассказал о дедолларизации в российской экономике
- 08:50 15.01.2020
- Военная помощь Ираку может сократиться на 250 млн долларов из-за вывода войск США - СМИ
- 08:30 15.01.2020
- Картина Рубенса найденная в Свердловской области пройдет экспертизу в Москве
- 08:10 15.01.2020
- Пошлины на товары из КНР могут отменить, если торговая сделка достигнет второй фазы - Минфин США
- 07:50 15.01.2020
- Более 40 человек арестованы при подавлении мятежа в Судане - порта
- 07:40 15.01.2020
- В Киеве 20 января начнут расшифровку черных ящиков сбитого в Иране "Боинга"
- 07:30 15.01.2020
- Эспер отказался пояснять о каких конкретно угрозах со стороны Сулеймани известно
- 22:40 14.01.2020
- Ракетный удар нанесен по военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада - ТВ
- 22:00 14.01.2020
- Турция не поддается нажиму США и отказывается избавиться от С-400 - замглавы Пентагона
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать