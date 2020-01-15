Спикер парламента Ливии сообщил об окончании перемирия
10:00 15.01.2020 Источник: РБК
Спикер парламента, заседающего на востоке Ливии, Агила Салех в интервью телеканалу Al Ghad заявил, что объявленное на прошлой неделе перемирие прервано, а бои за Триполи возобновились.
«Режим прекращения огня в Триполи потерпел неудачу, боевые действия продолжаются», — сказал он.
Спикер парламента, расположенного в Тобруке, отметил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара согласилась на перемирие из-за уважения к соответствующей просьбе президента России Владимира Путина.
При этом Салех обвинил Турцию в поддержке террористов и боевиков, находящихся на ливийской территории. По его словам, турецкая интервенция привела к задержке освобождения Триполи. РБК
НОВОСТИ
- 10:32 15.01.2020
- Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
- 10:20 15.01.2020
- Мятеж спецслужб в Судане подавила армия
- 10:05 15.01.2020
- РФ заняла второе место среди самых могущественных стран по версии US News & World Report
- 09:32 15.01.2020
- Минфин поддержал создание в РФ института частных приставов
- 09:20 15.01.2020
- В порту Махачкалы загорелся танкер из Ирана
- 09:05 15.01.2020
- В США 40 человек пострадали из-за сброса авиатоплива на школьные площадки
- 09:00 15.01.2020
- Лавров рассказал о дедолларизации в российской экономике
- 08:50 15.01.2020
- Военная помощь Ираку может сократиться на 250 млн долларов из-за вывода войск США - СМИ
- 08:30 15.01.2020
- Картина Рубенса найденная в Свердловской области пройдет экспертизу в Москве
- 08:10 15.01.2020
- Пошлины на товары из КНР могут отменить, если торговая сделка достигнет второй фазы - Минфин США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать