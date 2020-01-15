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НОВОСТИ

Спикер парламента Ливии сообщил об окончании перемирия

10:00 15.01.2020 Источник: РБК

Спикер парламента, заседающего на востоке Ливии, Агила Салех в интервью телеканалу Al Ghad заявил, что объявленное на прошлой неделе перемирие прервано, а бои за Триполи возобновились.

«Режим прекращения огня в Триполи потерпел неудачу, боевые действия продолжаются», — сказал он.

Спикер парламента, расположенного в Тобруке, отметил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара согласилась на перемирие из-за уважения к соответствующей просьбе президента России Владимира Путина.

При этом Салех обвинил Турцию в поддержке террористов и боевиков, находящихся на ливийской территории. По его словам, турецкая интервенция привела к задержке освобождения Триполи.  РБК

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