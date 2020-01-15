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РФ заняла второе место среди самых могущественных стран по версии US News & World Report

10:05 15.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по итогам 2019 года сохранила за собой второе место в рейтинге наиболее могущественных стран мира по версии американского журнала US News & World Report, который опубликован на сайте издания в среду. Как и годом ранее, лидером перечня стали Соединенные Штаты, третье место досталось КНР.

Список наиболее могущественных стран мира является частью более обширного рейтинга лучших государств, составляемого "Ю-Эс ньюс энд уорлд рипорт" ежегодно. В этот раз к числу лучших отнесены 73 страны. Первое место, как и по итогам 2018 года, заняла Швейцария, на второе место поднялась Канада, замыкает тройку лидеров Япония, опустившаяся на одну строчку ниже по сравнению с предыдущим рейтингом. В пятерку также вошли Германия и Австралия. В конце списка - Оман, Сербия и Ливан. Россия в рейтинге поднялась на одну позицию и заняла 23-е место, США оказались на седьмом. В перечень также попали Эстония (55-е место), Литва (59-е место), Латвия (62-е место), Казахстан (66-е место), Украина (68-е место), Белоруссия (70-е место).

При составлении рейтинга его авторы выделили 65 признаков, которые, по их мнению, необходимы, чтобы оценить успех страны в различных областях. Эти характеристики были объединены в девять основных категорий, одной из которых стали сила и влияние на мировой арене. Кроме того, в число этих девяти категорий попали развитие туристической отрасли, инновации, социальная сфера, культура, темпы роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, историческое наследие.

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