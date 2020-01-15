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В Госдуме не поддержали инициативу Жириновского списать долги населения по микрозаймам

11:32 15.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме не поддержали инициативу списать долги жителей РФ по микрозаймам. Ранее с таким предложением выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский в комментарии радиостанции «Говорит Москва» отметил, что государство не должно вмешиваться в дела бизнеса.

«Как можно вмешиваться государству во внутренние дела бизнеса? Это же чьи-то деньги. Кто-то у кого-то взял заём. Есть хозяин этих денег, но точно не государство. А государство предлагает ему взять и всем всё простить, а он не готов, а он тоже эти деньги взял где-то для того, чтобы раздавать микрозаймы. Я не защищаю весь этот бизнес, я просто говорю о справедливости».

В начале этого года Владимир Жириновский также призывал ликвидировать все микрофинансовые организации и коллекторские агентства в стране.

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