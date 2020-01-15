Путин предложил внести в Конституцию положение о приоритете российского законодательства
13:05 15.01.2020 Источник: НГ-Online
"Величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. В этом основа нашего будущего. Движение к этой цели возможно при участии наших граждан. Нельзя не согласиться с тем, что Конституция была принята 25 лет назад, в сложных условиях. Сейчас нет войны на Кавказе, есть экономическая стабилизация. Но я считаю, что потенциал Конституции 1993 года не исчерпан, необходимости менять ее нет. Вместе с тем высказывания на тему изменения Конституции прозвучали. Считаю некоторые поправки возможными.
Первое: Россия может оставаться Россией только как суверенное государство, суверенитет народа должен быть полным. Пришло время внести в Основной закон страны положение, по которому российское законодательство приоритетно. Международные нормы не должны ей противоречить.
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