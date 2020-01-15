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Путин предложил внести в Конституцию положение о приоритете российского законодательства

13:05 15.01.2020 Источник: НГ-Online

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию положение о приоритете российского законодательства:

"Величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. В этом основа нашего будущего. Движение к этой цели возможно при участии наших граждан. Нельзя не согласиться с тем, что Конституция была принята 25 лет назад, в сложных условиях. Сейчас нет войны на Кавказе, есть экономическая стабилизация. Но я считаю, что потенциал Конституции 1993 года не исчерпан, необходимости менять ее нет. Вместе с тем высказывания на тему изменения Конституции прозвучали. Считаю некоторые поправки возможными. 

Первое: Россия может оставаться Россией только как суверенное государство, суверенитет народа должен быть полным. Пришло время внести в Основной закон страны положение, по которому российское законодательство приоритетно. Международные нормы не должны ей противоречить.

Второе: требования к лицам, занимающим критически важные посты. Они не могут иметь иностранного гражданства, вида на жительство, позволяющего в критической ситуации проживать на территории другого государства. Миссия государственной службы - в служении. Для кандидатов в президенты норма - проживание в России не меньше 25 лет подряд, отсутствие иностранного гражданства, в том числе и в прошлом".

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