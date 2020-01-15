В Москве задержан мужчина, взявший в заложники девушку в ТЦ "Москва-Сити"
15:00 15.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские задержали мужчину, который угрожал девушке ножом и удерживал ее в одном из зданий ТЦ "Москва-Сити" на Пресненской набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
"Сегодня на службу "02" поступило сообщение о том, что в здании на Пресненской набережной мужчина, угрожая предметом похожим на нож, удерживает женщину. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника и освободили девушку", - сказал собеседник агентства.
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