В Москве задержан мужчина, взявший в заложники девушку в ТЦ "Москва-Сити"

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали мужчину, который угрожал девушке ножом и удерживал ее в одном из зданий ТЦ "Москва-Сити" на Пресненской набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Сегодня на службу "02" поступило сообщение о том, что в здании на Пресненской набережной мужчина, угрожая предметом похожим на нож, удерживает женщину. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника и освободили девушку", - сказал собеседник агентства.