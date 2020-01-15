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Российская сторона пообещала сделать все возможное для прекращения огня в Ливии - министр обороны Турции

15:32 15.01.2020 Источник: Интерфакс

Россия дала обещание Турции предпринять все возможное, чтобы остановить военные действия в Ливии, заявил в среду турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"Акар сообщил, что российская сторона пообещала сделать все возможное для прекращения огня в Ливии", - сообщает агентство "Анадолу".

При этом он пояснил, что Турция в силу географических причин не могла оставаться безучастной к событиям в Ливии.

"Ливия - наш сосед по (Средиземному, - "ИФ") морю, и речи быть не может, чтобы остаться тут в стороне в то самое время, как такие страны как ОАЭ, Египет и Саудовская Аравия, которые не являются соседями Ливии, действуют здесь", - в свою очередь цитирует издание "Сабах" Акара.

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