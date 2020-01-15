Путин намерен ввести должность зампредседателя СБ РФ и назначить на этот пост Медведева

16:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева. Об этом глава государства сообщил на встрече с кабинетом министров.

"Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время, введу должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент", - сказал Путин. "Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов".