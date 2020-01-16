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НОВОСТИ

Новикомбанк начал профинансировать серийное производство вертолетов Ка-62

14:54 16.01.2020

Новикомбанк начал финансировать серийное производство гражданских многоцелевых вертолетов Ка-62. В рамках соглашения с АО «Вертолеты России» финансовое учреждение предоставило компании холдинга - ПАО ААК «Прогресс им. Н.И.Сазыкина» банковскую гарантию для получения займа в Фонде развития промышленности (ФРП). Было также заключено кредитное соглашение с лимитом в 5 млрд руб.
Запустить серийное производство Ка-62 планируется в 2020 году. Перспективный инвестиционный проект поддерживается Новикомбанком в рамках соглашения, подписанного с холдингом «Вертолеты России» на авиационно-космическом салоне МАКС-2019, согласно которому планируется организовать финансирование ПАО ААК «Прогресс им. Н.И.Сазыкина» на 10 млрд рублей.
«Поддерживая разработку и производство вертолета Ка-62, Новикомбанк в очередной раз подтверждает статус опорного банка госкорпорации «Ростех», который финансирует важнейшие перспективные проекты отечественного авиастроения,  - говорит председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева. - Имея колоссальный опыт предоставления широкого спектра банковского обслуживания для предприятий авиастроительной отрасли на протяжении более 26 лет, Новикомбанк предлагает самые лучшие условия по организации финансирования таких проектов».
Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки до 15 пассажиров, а также для экстренной медицинской помощи, транспортировки грузов, патрулирования и экологического мониторинга, поисково-спасательных и эвакуационных работ на расстояния до 600 км. Благодаря использованию полимерных композиционных материалов увеличена скорость вертолета, его маневренность и грузоподъемность, снижен расход топлива.
Летные испытания третьего опытного образца вертолета разработчик Ка-62, АО «Камов» (входит в холдинг «Вертолеты России») начал в конце 2019 года, в скором времени стартует программа сертификационных испытаний.

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