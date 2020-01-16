Мэр Собянин: За 10 лет продолжительность жизни в Москве выросла на пять лет
15:19 16.01.2020
По мнению Сергея Собянина, к подобному прогрессу ведет сочетание целого ряда факторов, в числе которых, и уменьшение такого показателя как смертность на дорогах. «Сегодня Москва занимает второе место снизу по смертности на дорогах, - отметил мэр. - Это результат того, что на самом деле наши нелюбимые камеры видеофиксации, штрафы и так далее приводят к большей дисциплине на дорогах, развитие инфраструктуры, общественного транспорта снижает смертность», - пояснил мэр.
Развитие общественного транспорта и переход к более экологичным его видам в Москве позволяет снижать объем вредных выбросов в атмосферу. «Это совершенно другая экология города, когда 2/3 населения передвигается на общественном транспорте. 2/3 людей в обычные часы пик передвигаются на общественном транспорте. Это один из самых высоких показателей. И 2/3 этого транспорта электрифицировано: электрички, метро, трамваи, электробусы, которые в ближайшее время будут вытеснять традиционные автобусы», - уверен Собянин.
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