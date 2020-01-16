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Международные договоры могут быть приоритетнее законов, но не Конституции РФ - Путин

16:12 16.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные договоры смогут продолжать иметь приоритетное значение в отношении обычных законов России, но не конституции. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию.

Он отметил, что многие государства мира уже давно приняли аналогичные решения и "без всякого стеснения прописали", что на их территории действует все, что не противоречит их основному закону. "Это совсем не значит, что мы уклоняемся от ситуации, когда международный договор имеет приоритетное значение в отношении других законов Российской Федерации. Но только не конституции! Если договор, какой бы то ни было, противоречит конституции, он и заключаться не должен, а если он был заключен, и мы обнаружили, что там есть нарушение конституции, - он не будет действовать на территории Российской Федерации", - сказал Путин.

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