Власти Москвы увеличат объем строительства медучреждений - мэр Собянин

16:40

На ассамблее «Здоровая Москва» стало известно о том, что столичные власти намерены существенно увеличить траты на медицинское строительство в ближайшее время. По словам мэра Сергея Собянина, медицинских учреждений в мегаполисе будут возводить и реконструировать все больше.

«Около 1 млн кв м - за всю историю Москвы самая большая программа, - заявил градоначальник. - Мы увеличиваем объем и затраты на строительство в пять-шесть раз со следующего года, в том числе строительство новых проектов. Мы реконструируем практически все старые поликлиники, построенные несколько десятков лет тому назад, не соответствующие сегодняшним представлениям о современной медицине».

По данным Собянина, развитие системы здравоохранения Москвы уже позволило увеличить продолжительность жизни в Москве за последнее десятилетие на пять лет.

