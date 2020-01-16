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НОВОСТИ

Власти Москвы увеличат объем строительства медучреждений - мэр Собянин

16:40 16.01.2020

На ассамблее «Здоровая Москва» стало известно о том, что столичные власти намерены существенно увеличить траты на медицинское строительство в ближайшее время. По словам мэра Сергея Собянина, медицинских учреждений в мегаполисе будут возводить и реконструировать все больше.
«Около 1 млн кв м - за всю историю Москвы самая большая программа, - заявил градоначальник. - Мы увеличиваем объем и затраты на строительство в пять-шесть раз со следующего года, в том числе строительство новых проектов. Мы реконструируем практически все старые поликлиники, построенные несколько десятков лет тому назад, не соответствующие сегодняшним представлениям о современной медицине».
По данным Собянина, развитие  системы здравоохранения Москвы уже позволило увеличить продолжительность жизни в Москве за последнее десятилетие на пять лет.

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